"Charlie Hebdo": Der neue Zensor lauert in uns selbst

Zum fünften Jahrestag warnt Charlie Hebdo uns bezeichnenderweise vor uns selbst: Wir beschneiden unsere eigene Freiheit per Internet-Schnellgericht auf Twitter und Co., so die Botschaft: Zensur gehe heutzutage nicht mehr vom Staat aus, sondern sei privatisiert worden, sagte Herausgeber und Karikaturist Laurent Sourisseau (alias „Riss“) am Dienstag in einem Interview mit dem Sender Franceinfo. „Wir haben es mit einem neuen Moralismus zu tun“, so Riss.

Das Magazin erschien am Jahrestag des Anschlags mit einer Titelseite, die einen Karikaturisten zeigt, dessen Arme und Zunge von einem überdimensionalen Smartphone flach gedrückt werden und ihn damit an der Arbeit hindern. Auf dem Handydisplay sind Apps wie Twitter und Facebook zu sehen.

Für die Satirezeitschrift, die sich stets dem Kampf gegen sogenannte politische Korrektheit gewidmet hatte, ist das ein wenig überraschendes Anliegen. Nicht erst seit dem blutigen Massaker in den Charlie Hebdo-Räumlichkeiten galt das Heft als Bollwerk der publizistischen Freiheit, was religiöse Extremisten regelmäßig auf den Plan rief. Die dem Magazin immer wieder unterstellte Islamfeindlichkeit ließ sich zumindest statistisch nicht nachweisen: Laut einer Analyse der Zeitung Le Monde hat sich Charlie Hebdo öfters über Politiker oder Katholiken mokiert als über Moslems.