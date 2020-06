Große Visionen kann Obama nicht mehr bieten

Anders als zu Beginn des Wahlkampfs griff Obama seinen Gegner direkt an, nicht nur wegen der Steuersenkungen, die er nur für die Reichen in petto habe, sondern auch für seine außenpolitischen Vorstellungen, die aus "Angebereien und Grobheiten" bestehen würden. Wer Russland und nicht El Kaida als Amerikas größten Feind bezeichne, sei wohl durch ein Zeitloch in den Kalten Krieg zurückgereist. "Wer nicht einmal die Olympischen Spiele besuchen kann, ohne unseren engsten Verbündeten zu beleidigen, ist nicht darauf vorbereitet, heikle Verhandlungen mit China zu führen", spielte der Präsident auf die Serie peinlicher Ausrutscher Romneys während dessen Besuch in London an.

Der Präsident, der einst davon geträumt hatte, aus dem Amerika der Demokraten und dem der Republikaner wieder ein Amerika zu machen, versuchte nun mit aller Härte, den Trennstrich zwischen ihm und seinen Gegner so dick und deutlich wie nur irgendwie möglich zu ziehen.