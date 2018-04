Große Gesten und heikle Themen: Macron in Washington

Macron wiederum will den Vertrag auf keinen Fall „zerreißen“ und dann „ganz ohne etwas“ dastehen. Er plädiert für eine Art Zusatz-Abkommen („neuer Deal“), an dem britische, deutsche und französische Diplomaten seit Wochen mit dem US-Außenministerium arbeiten. Das Projekt, von dem noch niemand weiß, gib Iran mitspielen würde, ruht auf mehreren „Pfeilern“: Keine atomaren Aktivitäten Irans bis 2025 und darüber hinaus. Schluss mit dem ballistischen Raketen-Programm. Schluss mit den destabilisierenden Aktivitäten Teherans zwischen Libanon und Syrien. Macron: "Wir sind, was den Iran angeht, nicht naiv."

Trump : "Deal auf verfaultem Fundament"

Trump ließ demonstrativ offen, ob ihm das ausreicht, um das Ursprungsabkommen intakt zu halten, das Macron für einen Garanten des Friedens im Nahen Osten hält. „Wir werden sehen, was passiert.“ Tatsache sei, dass der jetzige „Deal auf einem verfaulenden Fundament“ steht, „wir brauchen ein neues“. Außerdem müssten die Anrainer-Staaten des Iran, „die ohne uns keine Woche überleben würden“, endlich mehr bezahlen, um die Sicherheit in der Region zu erhöhen.

Ähnlich mager fiel für Macron die öffentliche Ausbeute bei seiner zweiten Mission aus: Nur noch sieben Tage sind Stahl- und Aluminiumimporte aus der Europäischen Union von Trumps verhängten Strafzöllen ausgenommen. Macron und die am Donnerstag anreisende Bundeskanzlerin Angela Merkel wollen Trump eine dauerhafte Ausnahme abringen. Danach könne ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten angebahnt werden.

Die Begründung des Franzosen - „Verbündete führen einfach keine Handelskrieg gegeneinander“ - verfing bei Trump nicht wirklich. Der Präsident erklärte, der Handel mit Frankreich sei formidabel, weil ausgeglichen. Aber „unglücklicherweise“ werde Paris durch die EU vertreten. Und die stelle, etwa für Amerikas Landwirte, „unakzeptable Handelshemmnisse“ auf. Macron blieb im Ungefähren, sprach von „gemeinsamen Interessen“, etwa bei Bekämpfung von Stahl-Überkapazitäten aus China.

Jung-Eiche vom Gefechtsfeld

Begonnen hatte die bis Mittwochabend dauernde Visite des Lieblings-Europäers Trumps mit körperlicher Arbeit. Gemeinsam buddelten die Präsidenten eine aus einem nordfranzösischen Gefechtsfeld des Ersten Weltkriegs entnommene Jung-Eiche am Weißen Haus ein. Danach fand man sich zehn Helikopter-Flugminuten von Washington entfernt dort ein, wo einst George Washington den majestätischen Blick auf den Potomac-Fluss genoss.