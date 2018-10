CSU-Entgleisungen „sind unappetitlich, unanständig“

Die bayerische Hauptstadt bietet im Oktober meist erwartbare Bilder: Touristen in Tracht. Nicht so am Mittwoch: Familien, Rollstuhlfahrer, Studenten, Pensionisten, Menschen in Dirndl und Lederhose zogen Seite an Seite durch die Stadt. Laut Polizei waren es 21.000 Menschen, die Veranstalter berichten von 40.000.

Dass sie sich in dieser Zahl in München formieren, war nicht immer so. "Wir sind ja nicht Berlin", witzelte man gerne. Genau zwei Demonstrationen zählte die Polizei 2017, heuer bereits sieben. Da waren etwa die Proteste gegen das Polizeiaufgabengesetz im Mai, der Anti-Rechtsruck-Demo „Ausgehetzt“ im Juli sowie der Mieterprotest „Ausspekuliert“. Und am Mittwoch hieß es: „Jetzt gilt‘s“.

Organisiert wurde die Kundgebung unter anderem von Thomas Lechner. Stunden bevor der Odeonsplatz voll ist, liest der Mann im bunten Pulli und der Tasche mit dem Aufdruck „Ausgsödert“, noch seinen Text durch. „Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit sind auf dem Vormarsch. Das müssen wir verhindern“, wird er später auf der Bühne sagen.