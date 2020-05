Großdemo gegen Hollandes "Ehe für alle"

Die Anweisungen an die Demonstranten sind klar und friedlich: „Keine anti-homosexuelle Anspielung! Keine religiöse Vereinnahmung! Auf Beschimpfungen mit Lächeln reagieren!“, heißt es in den Direktiven der Organisatoren. Die Demo richtet sich gegen die geplante Einführung der „Ehe für alle“. Bei dem Aufmarsch in Paris werden am Sonntag Hunderttausende erwartet.

Als Vorbild gilt die Demo, die 1984 ein Gesetzesprojekt zur finanziellen Einschränkung der hauptsächlich katholischen Privatschulen zu Fall brachte. Und auch diesmal werden Katholiken im Verbund mit bürgerlicher Opposition das Hauptkontingent der Demonstranten stellen. Allerdings sind heute die Initiatoren von der Sorge getrieben, nicht als klerikal-konservative bis rechtslastige Hinterwäldler zu erscheinen. Zudem bleiben namhafte bürgerliche Politiker fern.