Großbritannien: Wissenschaftler warnen vor dritter Corona-Welle

Während Österreich sich über täglich weiter fallende Infektionszahlen freut, gehen sie in Großbritannien schon wieder hinauf. Das Land, das mit seinem Impfprogramm die gesamte EU abhängte - 60 Prozent der Bevölkerung sind inzwischen zumindest einmal geimpft - verzeichnet derzeit die höchsten Infektionszahlen seit März. Wissenschaftler warnen öffentlich davor, die eigentlich für den 21. Juni vorgesehene völlige Öffnung des Landes auch wirklich umzusetzen.

"Dritte Welle hat begonnen"

So meint etwa Martin McKee, Professor für europäische öffentliche Gesundheit am Londoner Institut für Hygiene gegenüber dem "Guardian", er glaube, die dritte Welle habe begonnen. „Wir sehen bereits, dass die aktuellen Maßnahmen in vielen Teilen des Landes den rasanten Anstieg der Fälle nicht aufhalten. Das sieht sehr danach aus, als ob wir uns jetzt in einer dritten Welle befinden “, sagte er. „Wenn es kein Wunder gibt, ist die weitere Öffnung im Juni ein großes Risiko. Der Anstieg der Fälle, den wir jetzt sehen, sollte zu einer Neubewertung der jüngsten Lockerungen führen.