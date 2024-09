Kein Rauch im Garten, frühere Sperrstunde? Briten in Sorge um Pubkultur

© EPA/ANDY RAIN

Eine Kulturgut ist in der Krise: In der ersten Jahreshälfte mussten 305 Pubs in England und Wales schließen. Nun ließ Minister für öffentliche Gesundheit mit gewagtem Vorschlag aufhorchen.