Diesmal nicht nur Schall und Rauch: Sunaks Vision zum Zigarettenverbot

Die Zahl der Raucher ist in Großbritannien zwar stetig rückläufig und befindet sich aktuell bei 12.9 Prozent (in Österreich sind es 24,3 Prozent).

„Einem heute 14-Jährigen wird niemals legal eine Zigarette verkauft werden“, sagte Sunak vergangenen Herbst auf dem Tory-Parteitag in Manchester. Die Generation soll komplett rauchfrei aufwachsen. Das Gesetz werde „mehr Leben retten als jede andere Entscheidung, die wir treffen könnten“, argumentierte Sunak. „Als Premierminister habe ich die Pflicht, das zu tun, was ich langfristig für unser Land für richtig halte.“

Konkret möchte der englische Premier ein schleichendes Rauchverbot einführen. All jenen, die 2009 oder später geboren sind, will er das Rauchen komplett verbieten. Alle, die derzeit legal Tabak kaufen können, würden dies auch weiterhin tun können.

Doch immer noch sind rund 74.800 Todesfälle pro Jahre in Großbritannien auf das Rauchen zurückzuführen. Zigarettenkonsum ist die häufigste Ursache für Lungenkrankheiten. Und laut Verein „Action On Smoking And Health“ gehen 3 von 20 Krebserkrankungen und 6 von 20 Krebstodesfällen auf das Rauchen zurück.

Großes Lob für Sunaks „mutiges Handeln“ gab es seit der Ankündigung von der NGO "Cancer Research" oder dem Verein „Stop Smoking London“. Eine YouGov-Umfrage im Februar zeigte, dass sich 71 Prozent der erwachsenen Briten für ein derartiges Verbot aussprechen.

Neuseeland nahms zurück

Doch ist eine Umsetzung realistisch? Ein fast identischer Plan hätte in Neuseeland unter der damaligen Labour-Premierministerin Jacinda Ardern in Kraft treten sollen.