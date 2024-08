Rechte Rowdys in England: Menschen trauen sich wegen ihrer Hautfarbe nicht mehr raus

London, Liverpool, Manchester, Middlesbrough, Bristol, Belfast und viele mehr: In zahlreichen Städten in ganz Großbritannien wüten seit Tagen antimuslimische Krawalle.

In der nordenglischen Stadt Rotherham versammelten sich mehrere hundert Menschen vor einem Hotel, in dem Asylbewerber untergebracht sind.

Clips in sozialen Medien zeigten, wie Feuer an einem Teil des Gebäudes gelegt wurde. Die Polizei sprach von "gewalttätigen Handlungen des Banditentums", ein Beamter soll verletzt worden sein.

In sozialen Medien verbreitet sich daraufhin rasch das Gerücht, bei dem Täter handle es sich um einen muslimischen Migranten. Die Polizei betont, der 17 Jahre alte Verdächtige sei in Großbritannien geboren worden. Seine Eltern stammen aus Ruanda. Ultranationalisten behaupten, die Behörden würden die wahre Identität des Angreifers verheimlichen.

In Liverpool gab es nach Angaben der Polizei Brandschäden an einer Gemeindebibliothek, die als Hilfsstelle für ärmere Menschen dient. Randalierer versuchten, die Löscharbeiten zu verhindern, wie die Merseyside Police mitteilte. In mehreren Städten wurden Geschäfte geplündert.

"Manche sind verärgert - manche wollen sich einfach nur prügeln"

Der Lord Mayor von Liverpool, Richard Kemp, machte im Sender Sky News drei Motive aus: "Manche Leute sind verärgert - nicht aus den richtigen Gründen, aber sie sind es -, manche wollen sich einfach nur prügeln und einige wollen lediglich Zigaretten und Geld aus der Kassa stehlen."

Im nordwestenglischen Blackpool schlugen sich nach Angaben der Polizei Ultranationalisten und Gegendemonstranten. Festnahmen gab es auch in den nahe gelegenen Städten Preston und Blackburn sowie im westenglischen Bristol, im mittelenglischen Stoke-on-Trent und in Kingston upon Hull in Nordostengland, wie die Polizei mitteilte.