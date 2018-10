Boris Johnson: Großmaul, Provokateur, Polit-Clown

Den Rotzlöffel zu mimen, den schrulligen Berserker, das liebt Boris Johnson. Es ist die Rolle seiner Wahl. Und er spielt sie mit Grandezza. Vielmehr aber: Mit Erfolg. Denn so sehr er auch wütet, um sich rotzt und pöbelt, sein Umfeld mit Kraftausdrücken vor den Kopf stößt, politische oder diplomatische Gepflogenheiten mit den Füßen tritt, wie lächerlich er auch erscheinen mag, wenn er in Unterhosen Journalisten Kaffee serviert – die britische Öffentlichkeit hat Gefallen gefunden an diesem Clown und vergibt ihm seine Fehltritte.

Und galt Johnson während der Brexit-Kampagne, zu deren Wortführer er sich als damals noch Bürgermeister Londons (2008 - 2016) gemausert hatte, noch als schrullige Randerscheinung, so ist er heute eine Macht in den Reihen der Tories – wenn auch eine mit großer Gegnerschaft. Eine aber, die zugleich penibel das Image des hemdsärmeligen Außenseiters bei den Konservativen pflegt und damit Erfolg hat.

Heute wird Boris Johnson am Parteitag der Konservativen in Birmingham zu den Delegierten sprechen. Vorangegangen waren seinem Auftritt Salve um Salve gegen die Parteichefin und Premierministerin Theresa May. Beide liegen einander wegen der Brexit-Strategie in den Haaren. Mays Pläne für den Ausstieg Großbritanniens aus der EU nannte Johnson „geisteskrank“. Was der 54-Jährige, gerade in Scheidung lebende Polit-Schalk mit dem Blondschopf anstrebt, erscheint aber klar: Den Vorsitz der Partei und das Premiersamt.

Dabei hatte Johnson selbst über seine eigenen Aussichten, britischer Premierminister werden zu können, einmal gesagt: Die Chancen dafür seien in etwa so groß, wie Elvis auf dem Mars zu finden oder als Olive wiedergeboren zu werden. Wäre da nicht seine Biografie, die einen an Elvis auf dem Mars und die Reinkarnation glauben lässt. Denn Johnson ist einer, der im Laufe seines Lebens konsequent nach oben fiel.