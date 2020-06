Eine Insel voller EU-Skeptiker

In den Umfragen liegt mit gut 30 Prozent der Stimmen die UK Independence Party ( UKIP) voran, die den Austritt Großbritanniens aus der EU zum Ziel hat. UKIP setzt auf einen brachialen Anti-Brüssel-Wahlkampf – und scheint damit einen Nerv zu treffen.

Es vergeht zwar keine Wahlkampf-Woche, in der nicht ein UKIP-Kandidat bzw. -Abgeordneter mit rassistischen, schwulenfeindlichen oder schlicht völlig absurden Äußerungen auffällt – geschadet hat es der Partei bislang nicht. Ebenso wenig, dass UKIP-Chef Nigel Farage auf der einen Seite gegen die überbezahlten, verbandelten Eurokraten wettert – und gleichzeitig seine eigene Frau (eine Deutsche!) aus EU-Mitteln als Assistentin bezahlt.

Farage sieht sich Anführer einer "Armee des Volkes" und treibt damit vor allem die Konservativen, deren Wähler in Scharen zu UKIP wechsel, vor sich her. Die Tories liegen in EU-Umfragen mit 20 Prozent hinter Labour (rund 30) auf Platz drei, Nervosität macht sich breit. Premierminister David Cameron, der UKIP einst für "Spinner" hielt und ignoriert hat, wandte sich nun direkt an potenzielle UKIP-Wähler: "Ich verstehe, dass Sie vieles an der EU stört. Aber verschwenden Sie Ihre Stimme nicht an eine Partei, die nicht liefern kann. Wir können liefern."