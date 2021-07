Der letzte Weg der Eisernen Lady

Britannien

Groß-Britannien

Auf einer Geschützlafette, gezogen von sechs Pferden, rollt der Sarg, bedeckt vom britischen Union Jack, gegen halb elf in Richtung St.Pauls Kathedrale. Kurz davor hat sich tatsächlich ein kleineres Grüppchen versammelt, das den Hintern zwar – anders als angekündigt – in der Hose lässt, ihn aber immerhin demonstrativ dem Trauerzug zuwendet. Doch all das geht in der Musik der Militärkapellen und im tosenden Applaus der Menge unter. Von Milch, die auf die Straße geschüttet werden sollte, um an das Ende der Schulmilch unter Thatcher zu erinnern, und anderen Scherzen, ist nichts zu sehen. Nur dass sogar der Big Ben an diesem Vormittag nicht läutet, finden sogar einige der Veteranen etwas zu viel: „Den hat doch nicht einmal die deutscheLuftwaffe im Krieg zum Schweigen gebracht.“ Für Steve dagegen ist an diesem Tag Platz für Patriotismus: Immerhin habe sie aus „wieder“ gemacht.

Betont schlicht blieb aber die Zeremonie in der Kathedrale, an der neben der Queen und Prinz Philipp 2000 Gäste aus aller Welt teilnahmen. Österreich wurde von Außenminister Michael Spindelegger vertreten.

Thatcher selbst hatte die Trauerfeier vor Jahren geplant: Enkelin Amanda und Premier Cameron lasen aus der Bibel und der Erzbischof von London brachte in der Predigt die Gäste zum Schmunzeln. Sie habe einen Sturm an widersprüchlichen Ansichten entfacht, dass sie es sogar zu einem „Ismus“ (Thatcherismus, Anm.) gebracht habe. So wie Finanzminister Osborne in der Kirche verdrückten auch draußen Einige ein paar Tränen.