Größte Luftwaffenübung in NATO-Geschichte, Flugchaos bleibt aus

Am Nachmittag teilte die Betreibergesellschaft Fraport mit, man erwarte für den restlichen Betriebstag "moderate Auswirkungen im Sinne von einzelnen Verspätungen". Die deutsche Bundeswehr wertete den Auftakt als Erfolg. Luftwaffenchef Ingo Gerhartz betonte, dass die Übung der Stärkung der NATO dient und niemanden provozieren soll: "Diese Übung ist als Signal gegen niemanden gerichtet", sagte er mit Blick auch auf Russland. "Es ist ein Signal an uns, (...) dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen."

250 Flugzeuge - davon 190 Kampfjets - und fast 10.000 Soldaten aus 25 Ländern nehmen an der Übung teil, die bis zum 23. Juni dauert. Gegen 8.00 Uhr startete am Montagmorgen ein Bundeswehr-Transportflugzeug vom Typ A400M vom niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf und läutete das Manöver damit ein. Kurze Zeit später hob der erste US-Kampfjet vom Fliegerhorst Hohn in Schleswig-Holstein ab.

2.000 Flüge

An dem Manöver unter deutscher Führung nehmen vor allem NATO-Mitgliedstaaten teil, aber auch Japan und der NATO-Beitrittskandidat Schweden. An den zehn Manövertagen sind jeweils 200 Flüge geplant, insgesamt also rund 2.000. Am Wochenende wird pausiert.