Griechische Medien: Bürger wählten den bestmöglichen Manager

Denn die Griechen werden trotz des klaren Siegs der Konservativen Ende Juni oder Anfang Juli erneut wählen müssen. Zwar erlangte Mitsotakis 145 Sitze im 300-köpfigen Parlament, aber eben nicht die absolute Mehrheit.

Bei den nächsten Wahlen greift eine Besonderheit im griechischen Wahlgesetz, die der ND aller Wahrscheinlichkeit nach die Macht sichert: Dann werden der stärksten Partei automatisch mindestens 20 Sitze im Parlament zugeschlagen, so dass die ND bei einem ähnlich guten Abschneiden eine weitere Amtsperiode in Alleinregie regieren könnte.