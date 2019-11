Griechenland will größte Flüchtlingslager auf Inseln schließen

Bei den neuen Einrichtungen auf Samos, Chios, Lesbos, Kos und Leros soll es sich um geschlossene Lager handeln. Das neue Lager auf Samos soll noch vor Jahresende fertiggestellt werden, die übrigen bis zum Sommer folgen, berichtet der Spiegel unter Berufung auf einen griechischen Regierungsbeamten.

Ankünfte steigen

Seit dem Sommer steigt die Zahl der in Griechenland ankommenden Flüchtlinge wieder. In diesem Jahr waren es nach Daten des UNO-Flüchtlingshochkommissariats ( UNHCR) bereits fast 60.000. Das ist noch weit von den Zahlen aus dem Jahr 2015 entfernt, setzt die Regierung in Athen aber unter Druck.

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat die Europäische Union jüngst scharf dafür kritisiert, immer noch keine nachhaltige Lösung für die Verteilung von Flüchtlingen gefunden zu haben. " Europa betrachtet Ankunftsländer wie Griechenland als bequeme Parkplätze für Flüchtlinge und Migranten", sagte Mitsotakis dem Handelsblatt (Dienstagausgabe).