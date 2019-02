Griechenland-Türkei: Schwierige Nachbarschaft

Die Männer waren halbnackt, durchgefroren und verzweifelt. Vor einigen Wochen entdeckten Bewohner des türkischen Dorfes Kiremetci Salih an der Landgrenze zu Griechenland im Nordwesten der Türkei eine Gruppe Flüchtlinge aus Jemen und Palästina. Sie waren laut eigenen Angaben von griechischen Grenzschützern bei der Flucht über den Fluss Maritza auf EU-Gebiet erwischt, misshandelt und zurückgeschickt worden: Bei einigen der Männer waren Spuren von Schlägen auf dem Rücken zu sehen, wie türkische Medien meldeten.

Für die Flüchtlinge endete der Traum von einem besseren Leben in einem türkischen Teehaus, in dem sie sich aufwärmen durften, bevor sie von der Polizei in ein Auffanglager gebracht wurden. Vorfälle wie der in Kiremetci Salih häufen sich, sagt die Türkei. Vier Jahre nach der großen Flüchtlingskrise von 2015 bestimmt das Thema wieder die Tagesordnung der Beziehungen zwischen Ankara und Athen. Auch der am Dienstag begonnene Besuch des griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras in der Türkei – seine erste Visite beim Nachbarn seit drei Jahren – steht im Zeichen ungelöster Streitfragen und gegenseitiger Vorwürfe.