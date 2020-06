Tsipras muss heute Reform-Plan vorlegen

Am Wochenende kursierten Gerüchte, wonach eine vorläufige Reformliste bereits am Sonntag an die internationalen Geldgeber verschickt worden sein soll. Varoufakis dementierte Sonntagabend auf Twitter: "Unsere Reformenliste ist fast fertig. Aber Gerüchte, wonach wir sie bereits der Kommission zugestellt haben, sind falsch." Nach der Prüfung durch die Troika-Institutionen soll sie am Montag an die Eurogruppe gehen. Planmäßig soll sie dann am Dienstag in einer Telefonkonferenz der Euro-Finanzminister abgesegnet werden.

Die abschließende Zustimmung mehrerer nationaler Parlamente – unter anderem in Deutschland und Finnland – zur Verlängerung des Hilfsprogramms gilt in Brüssel als Formsache.