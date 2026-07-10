Nach Brandanschlag auf Politikerin: Drei Festnahmen in Griechenland

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Zehn Tage nach dem Brandanschlag auf das Wohnhaus einer griechischen konservativen Politikerin, bei dem ihre Mutter ums Leben kam, hat die Polizei in Thessaloniki drei mutmaßliche Täter festgenommen. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis erklärte im Parlament, die Behörden hätten ihr Versprechen eingehalten, die Verantwortlichen zu ermitteln und festzunehmen.

Festgenommene als Mitglieder autonomer Gruppierungen bekannt Er betonte zugleich, der Staat werde weiterhin entschlossen gegen diejenigen vorgehen, die versuchten, mit Gewalt Angst zu verbreiten. Die Festgenommenen - eine Frau und zwei Männer - seien nach Berichten des griechischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks ERT der Polizei als Mitglieder autonomer Gruppierungen bekannt. Der Brandanschlag war in den frühen Morgenstunden des 1. Juli verübt worden. Dabei gerieten Fahrzeuge in der Garage eines Wohnhauses in Thessaloniki in Brand. Die Mutter der Politikerin erlitt dabei tödliche Verbrennungen. Vier weitere Menschen wurden verletzt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/SAKIS MITROLIDIS Griechenland: Sprengstoffanschläge auf Häuser von Politikern Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/SAKIS MITROLIDIS Griechenland: Sprengstoffanschläge auf Häuser von Politikern Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Alexandros Avramidis Griechenland: Sprengstoffanschläge auf Häuser von Politikern Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Alexandros Avramidis Griechenland: Sprengstoffanschläge auf Häuser von Politikern Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Alexandros Avramidis Griechenland: Sprengstoffanschläge auf Häuser von Politikern