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In der nordgriechischen Stadt Thessaloniki ist bei Angriffen auf die Privathäuser von drei Politikern der konservativen Regierungspartei Nea Dimokratia mit selbstgebastelten Sprengsätzen ein Mensch getötet worden. Bei dem Todesopfer handle es sich um die Mutter der ehemaligen Parteikandidatin Afroditi Nestora, teilte am Mittwochabend das Krankenhaus mit, in dem sie behandelt worden war. Vier weitere Menschen wurden Behördenangaben zufolge verletzt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/SAKIS MITROLIDIS Griechenland: Sprengstoffanschläge auf Häuser von Politikern Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/SAKIS MITROLIDIS Griechenland: Sprengstoffanschläge auf Häuser von Politikern Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Alexandros Avramidis Griechenland: Sprengstoffanschläge auf Häuser von Politikern Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Alexandros Avramidis Griechenland: Sprengstoffanschläge auf Häuser von Politikern Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Alexandros Avramidis Griechenland: Sprengstoffanschläge auf Häuser von Politikern

Die Nachrichtenplattform Kathimerini hatte zuvor berichtet, dass Nestoras Eltern verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden seien. Als weitere Anschlagsziele wurden der Vorsitzende des Parteivorstands, Sisis Ioakimovic, und der ehemalige Abgeordnete Savvas Anastasiades genannt. Der Polizei zufolge wurden bei dem Angriff auf Nestoras Wohnung fünf Menschen verletzt, darunter Nestora selbst und ihre Eltern. In der Tiefgarage des Wohngebäudes seien zudem vier Fahrzeuge ausgebrannt. Mitsotakis empört Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis äußerte sich „empört“ und sprach von einem „feigen, terroristischen und mörderischen Anschlag“. Er wollte Thessaloniki später besuchen, um seinen Parteikollegen beizustehen. Nach der Bekanntgabe des Todes einer der Verletzten erklärte Mitsotakis, dies „bestätigt den mörderischen und unmenschlichen Charakter der blinden Gewalt, die im öffentlichen Leben existiert“.