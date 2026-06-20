Griechenland kämpft gegen den ersten großen Waldbrand 2026
Ein großer Waldbrand hält die Feuerwehr auf der griechischen Insel Euböa in Atem. Das Feuer brach am Samstag zu Mittag in der Nähe der Ortschaften Mesochoria und Raptei aus - die Feuerwehr rief die Menschen per Tweet dazu auf, ihre Dörfer vorsorglich zu verlassen. Laut Medienberichten sind 120 Feuerwehrleute sowie 35 Löschzüge, sieben Hubschrauber und acht Flugzeuge im Einsatz. Die Insel-Onlineplattform Evima berichtete, die Flammen näherten sich Häusern.
Euböa: Zweitgrößte griechische Insel
In der Region herrscht starker Wind, der die Flammen antreibt und verbreitet. Auch am Sonntag soll es weiter stark winden. Der Brand auf Euböa ist der erste große Waldbrand in diesem Jahr in Griechenland. Damit ist das Land im Vergleich zu vorherigen Jahren bisher glimpflich davongekommen.
Allerdings ist Euböa, die zweitgrößte Insel Griechenlands, schon seit Jahren immer wieder stark von Bränden betroffen. So fielen auf der dicht bewaldeten Insel bei verheerenden Bränden im Sommer 2021 Zehntausende Hektar Wald den Flammen zum Opfer.
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