Ein großer Waldbrand hält die Feuerwehr auf der griechischen Insel Euböa in Atem. Das Feuer brach am Samstag zu Mittag in der Nähe der Ortschaften Mesochoria und Raptei aus - die Feuerwehr rief die Menschen per Tweet dazu auf, ihre Dörfer vorsorglich zu verlassen. Laut Medienberichten sind 120 Feuerwehrleute sowie 35 Löschzüge, sieben Hubschrauber und acht Flugzeuge im Einsatz. Die Insel-Onlineplattform Evima berichtete, die Flammen näherten sich Häusern.

Euböa: Zweitgrößte griechische Insel

In der Region herrscht starker Wind, der die Flammen antreibt und verbreitet. Auch am Sonntag soll es weiter stark winden. Der Brand auf Euböa ist der erste große Waldbrand in diesem Jahr in Griechenland. Damit ist das Land im Vergleich zu vorherigen Jahren bisher glimpflich davongekommen.