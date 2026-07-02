Spürbares Erdbeben auf Rhodos, Kreta und Karpathos

Südlich der griechischen Insel Karpathos hat sich ein Erdbeben der Stärke 5,2 ereignet. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des geodynamischen Instituts der Universität Athen rund 13 Kilometer unter dem Meeresboden. Das Beben war auch auf der beliebten Urlaubsinsel Rhodos sowie im Osten von Kreta deutlich zu spüren, berichteten örtliche Medien am Donnerstag.

Noch keine Berichte über Verletzte Berichte über Verletzte oder nennenswerte Schäden gab es zunächst nicht. Der Bürgermeister der Insel teilte im griechischen Rundfunk ERTNews mit, dass keine größeren Schäden festgestellt worden seien.