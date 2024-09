Griechenlands Regierung hat eine Erhöhung des Mindestlohns und der Pensionen ab Jänner 2025 angekündigt. Finanzminister Kostis Chatzidakis sagte am Montag, die Pensionen würden um zwei bis 2,5 Prozent steigen. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte schon am Samstag versichert, der Mindestlohn werde von aktuell 830 Euro im Monat bis 2027 auf 950 Euro steigen.

Lebensstandard im EU-Vergleich

Der Lebensstandard in Griechenland ist einer der niedrigsten in der EU. 2023 hatte das Land laut Statistikbehörde Eurostat das zweitniedrigste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Bezug auf die Kaufkraft in der EU, das durchschnittliche Jahreseinkommen betrug die Hälfte des EU-Durchschnitts.