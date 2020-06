Einigung mit Eurogruppe: Athen akzeptiert alle alten Auflagen

Mit einem Procedere, das sich bei vielen Verhandlungen in den Krisenjahren bewährt hat, wurde am Freitag eine Einigung zwischen Griechenland und den anderen 18 Euro-Staaten auf den Weg gebracht. Stundenlang wurde in kleinem Kreis auf höchster Ebene verhandelt: EU-Währungskommissar Pierre Moscovici, Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem, sowie die Chefs von EZB und IWF, Mario Draghi und Christine Lagarde, vermittelten zwischen dem deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble und seinem griechischen Gegenüber Yanis Varoufakis. Bevor der erzielte Kompromiss den Finanzminister der anderen Euro-Staaten vorgelegt wurde, gab noch Griechenlands Premierminister Alexis Tsipras per Telefon seine Zustimmung. Laut Verhandlern soll Dijsselbloem Tsipras am Nachmittag persönlich angerufen und den Vorschlag der Eurogruppe vorgelegt haben. Und zwar mit klaren Worten: "Das ist es – oder es ist Schluss."

Nach relativ kurzer Beratung in großer Runde dann am Abend die erlösende Meldung: Es gibt eine Einigung, der alle zustimmen können.

