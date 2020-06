Griechenland: "Belege werden einem aufgedrängt"

Sommerurlaub auf einer kleinen griechischen Insel. Im Supermarkt gibt es keine Kasse, die Rechnung wird per Hand geschrieben. Die bezahlte Mehrwertsteuer wird wohl nicht nach Athen weitergereicht werden. In den Restaurants gibt es sowieso keine Rechnungen, vom Vermieter der Unterkunft auch nicht. Für die Finanz blieben die betreffenden Unternehmer so gut wie unsichtbar.

Ist Steuerhinterziehung oder -betrug noch immer ein griechischer Volkssport? "Das hat sich sehr verändert, das hat sich sehr verbessert", sagt Gerd Dückelmann-Dublany, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Athen. "Jetzt werden einem Belege regelrecht aufgedrängt, auch in Taxis", erzählt er. Bei größeren Beträgen werde es, ähnlich wie in Italien, überhaupt immer schwieriger, mit Bargeld zu zahlen.