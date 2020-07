Griechenland: 18 Flüchtlingskinder kamen in Deutschland an

Weitere 18 behandlungsbedürftige Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern sind am Freitag zusammen mit ihren Familien in Deutschland eingetroffen. Wie das deutsche Innenministerium zu Mittag mitteilte, landete die Maschine aus Athen mit insgesamt 83 Flüchtlingen auf dem Flughafen in Kassel-Calden.

Von den Aufgenommenen stammen laut Innenministerium 54 Menschen aus Afghanistan, jeweils acht aus dem Irak und aus den Palästinensergebieten, sieben aus Syrien und sechs aus Somalia. Sie gehören demnach zu 18 Familien. Die Neuankömmlinge sollen nun auf mehrere Bundesländer verteilt werden. Dabei sollen die Aufnahmebereitschaft der betreffenden Länder, der medizinische Bedarf sowie mögliche familiäre Bindungen zu bereits in Deutschland lebenden Menschen eine Rolle spielen.