Griechenland: 11.000 Flüchtlingen droht Obdachlosigkeit

Zelte, in denen Wasser steht; Kinder, die in eisigem Wind spielen müssen, Krankheit und Gewalt: Die Berichte aus dem Flüchtlingslager Kara Tepe haben die Migrationskrise vor Weihnachten wieder in den Blickpunkt gerückt. Viele EU-Länder versprachen Hilfe vor Ort – Österreich in Form einer Kinderbetreuungsstätte. Die Frage, wie es langfristig in Griechenland weitergehen soll, will aber niemand beantworten.

Wie heikel die Lage ist, zeigten nun 73 Hilfsorganisationen in einem offenen Brief, wie die Nachrichtenagentur APA am Montag berichtete.