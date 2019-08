Greta Thunberg landet mit Rennyacht in New York

Nach 15 Tagen auf dem Atlantik sollte Greta Thunberg am Mittwoch einen Tag später ankommen als erwartet. Sie war mit ihren Begleitern Boris Herrmann und Pierre Casiraghi am Dienstag südlich von Nova Scotia in raue See geraten.

„Land!“, schrieb Greta Thunberg am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf Instagram, unter ein Foto, auf dem vor lauter Dunkelheit kaum etwas zu sehen ist – nur ein paar kleine helle Punkte: „Die Lichter von Long Island und New York City vor uns.“