Gretas Segeltörn: Gute Winde, üble Töne

Debatte um Rückkehr

Befördert werden Greta und ihr Vater Svante sowie der Filmemacher Nathan Grossman nämlich vom Hamburger Skipper Boris Herrmann und seinem monegassischen Co-Skipper Pierre Casiraghi. Wie die taz berichtet, werde der Segeltörn mittelbar doch mehrere Transatlantik-Flüge nach sich ziehen, da Herrmann und Casiragh die Rückreise per Flugzeug antreten. Außerdem sollen weitere Teammitglieder das Boot von New York nach Europa zurückbringen, zuvor müssen sie allerdings in die USA fliegen. "Es bleibt unfassbar spannend wie dieses kleine Mädchen riesige Mengen an CO2 mit ihrem Tross verursacht" kommtentiert dazu etwa ein Twitter-User.

Diese Vorwürfe bekommt auch die Besatzung an Bord der „Malizia“ mit. "Unsere Flüge ändern nichts daran, dass Greta emissionsfrei nach New York kommt. Wir selbst sind ohnehin ein Rennteam und würden sonst in dieser Zeit trainieren und auch fliegen", konterte Hermann die Kritiker. "Man kann nicht alle Verantwortung auf individueller Ebene lösen. Die Diskussion um unsere Reise ist sehr kurzfristig, wenn man darüber nachdenkt, was die Intention ist: Es muss sich politisch was verändern." Allerdings: "Grundsätzlich finden wir es positiv, dass man sich mit dem Fliegen auseinandersetzt und Flüge als Problem erkennt. Das ist es ja, was wir wollen."

Verschwörungstheorie

Doch rund um den Segeltörn kursieren auch wieder einmal abstruse Verschwörungstheorien. Social-Media-Nutzer spekulieren munter, Greta segle mit einem " Rothschild Boot", was wiederum ein Beleg für eine "Pariser Klimabanker Agenda" sei. Kurz: Hinter der ganzen Aktion stehe eine antisemitische Verschwörung. "Stimmt nicht", schreiben andere User. Tatsächlich soll das Boot zwar früher den Namen " Edmond Rothschild" getragen haben und den Rennseglern vom Team Gitana gehört haben. Nach dem Verkauf wurde es aber umlackiert und umbenannt.

Anti-Greta-Lobbyisten

Woher kommt der große Groll, der Greta entgegenschlägt? " Greta hinterfragt mit ihrem Aktivismus die Grundlagen unserer heutigen fossilen Konsumgesellschaft. Sie spricht von radikalem Wandel, der notwendig ist, um unsere Zukunft zu retten und bezieht sich hier auf die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse", erklärt Florian Boschek von Fridays for Future Wien. "Der große Hass der Greta entgegenschlägt, ist wohl in der Bequemlichkeit der Leute gelegen, die ihr Leben nicht ändern wollen und deswegen lieber die Überbringerin der Botschaft herabwürdigen, als sich konstruktiv mit ihrer Botschaft auseinanderzusetzen."

Abzuwarten bleibt letztlich auch, wie der Empfang der jungen Schwedin in den USA aussehen wird. Wie die Welt berichtet, fürchtet Richard Black, Direktor der Organisation Energy and Climate Intelligence Unit amerikanische "Anti-Greta-Lobbyaktivitäten". Mit den Organisationen der Klimawandel-Leugner in Washington steht ihr ein großes Lager negativ gegenüber.