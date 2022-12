Ähnlich erging es Donald Trump. "Sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut. So schön zu sehen", twitterte der damalige US-Präsident nach Thunbergs Wut-Rede beim UN-Klimagipfel in New York 2019. Thunberg änderte ihre Profilbeschreibung erneut dementsprechend.

2020 schlug Thunberg dann noch kreativer zurück. Als Trump am Tag der Präsidentschaftswahlen angesichts seiner sich abzeichnenden Niederlage forderte, die Auszählung der Stimmen zu stoppen, riet Thunberg ihm, zu entspannen und mit einem Freund einen guten, altmodischen Film anzusehen.

Das hatte ihr Trump einst wegen ihrer Emotionalität selbst geraten.