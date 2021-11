Greta Thunberg erklärt, warum sie die Politiker anschreien muss

Thunberg spricht über ihren Autismus, über Drohungen, aber am liebsten über wissenschaftliche Fakten. Sie müsse die Politiker anschreien, „um Aufmerksamkeit zu bekommen“. Es gehe ihr nicht so sehr darum, dass sie selbst gehört werde, sondern dass die Wissenschaft gehört werde.

Manifest

Die Dokumentation ist sehr nah an Thunberg, und wirkt eher wie ein filmisches Manifest als eine umfassende Darstellung ihrer Arbeit. Unter den Kritikern, die zu Wort kommen, finden sich keine Geringeren als Donald Trump und Wladimir Putin. Was einmal mehr zeigt, in welch kurzer Zeit die mittlerweile 18-Jährige eine ungeahnte Relevanz entwickeln konnte.

Sie selbst verliert bei all der Aufregung um ihre "emotionalen Worte" ihre Ziel, dass die Erderwärmung unter 1,5 Grad Celsius gehalten werden kann, nicht aus den Augen. Thunberg sagt: "Hoffnung entsteht nicht aus Worten, sondern aus Taten."