Flüchtlingsansturm stellt jetzt Schengen infrage

Während die EU-Innenminister in Luxemburg um eine bessere Kooperation in der Migrationspolitik rangen, zeigte sich zur selben Zeit 900 Kilometer südlich, wie angespannt die Lage angesichts der trägen Reaktion der Politik auf den Flüchtlingsansturm aus dem Mittelmeer mancherorts schon ist. Die italienische Polizei vertrieb am Dienstag Dutzende Migranten, die seit Tagen auf den Felsen von Ventimiglia ausgeharrt hatten (mehr zur Lage in Ventimiglia hier).

In der italienischen Grenzstadt warten mehrere Hundert Flüchtlinge darauf, nach Frankreich weiterreisen zu können. An der Grenze werden sie von der französischen Polizei abgewiesen. Innenminister Cazeneuve sagt, es handle sich um keine Blockade, doch sei Rom verpflichtet, den Flüchtlingen zu helfen.