Greenpeace verhüllt Haus von Premier Sunak mit schwarzem Stoff

Am Montag hatte Sunaks Regierung mehr als 100 neue Lizenzen zur Öl- und Gasförderung in der Nordsee vergeben. Die Regierung kündigte zudem Pläne zur umstrittenen unterirdischen CO2-Speicherung (CCS) in zwei Gebieten in Schottland und Nordengland an.

