Greenpeace-Aktivist: "Gesetze gelten nicht"

Das Schicksal der "Arctic 30" machte international Schlagzeilen, die Bilder der 26-jährigen Holländerin, weggesperrt in einem Stahlkäfig, gingen um die Welt.

Die maskierten Sondereinheiten mit der Waffe im Anschlag, die Nächte auf der Polizeistation, die zwei Monate im Gefängnis: All das hört sich in Faizas Erinnerungen weniger nach blankem Horror als nach einer bitteren Lehre an: "Dieses Regime hat ein deutliches Signal ausgeschickt, ein Signal, dass dort andere Regeln gelten. Die Strategie, die wir sonst für Einsätze anwenden, birgt in einem Land wie Russland unkalkulierbare Risiken."