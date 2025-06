Weniger Schusswaffen, mehr Messer: Die Folgen nach Amokläufen an Schulen

Doch auch die Gesetzesverschärfung konnte das Risiko eines Amoklaufs in Bildungseinrichtungen nicht völlig ausmerzen: 2002 erschoss ein Student zwei Menschen auf einer Universität in Melbourne, 2012 nahm ein Bub einen Revolver in die Schule mit und feuere einen Schuss ab.

Allerdings ist seit Mitte der 90er-Jahre ein Anstieg an Messerdelikten an britischen Schulen erkennbar: Eine im Februar veröffentlichte Studie des Youth Endowment Fund zeigt, dass einer von 20 Jugendlichen in England und Wales angibt, im vergangenen Jahr eine Waffe benutzt zu haben, um jemanden zu bedrohen oder zu verletzen.

Auch in Schottland stieg die Anzahl der Messerangriffe und Waffenfunde an Schulen stark an. Zwischen 2020 und 2024 gab es 293 Fälle, in denen ein Messer oder anderes offensives Objekt in schottischen Schulen eingesetzt wurde – ein Anstieg von 50 Prozent im Vergleich zu den drei Jahren davor.

Schulpsychologen im Burnout

Die Politik versucht, dieses Problems mit einem „umfassenden, interdisziplinären Ansatz“ Herr zu werden: Von Gesetzen über Polizeiarbeit, psychologischen Präventionsmaßnahmen bis hin zu strengeren Kontrollen. Ein Problem stellt dabei der Mangel an Schulpsychologen dar: Von 327 befragten Schulpsychologen beklagten in einer aktuellen Umfrage 72 Prozent „mittleres bis hohes Burnout“.