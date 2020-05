Good news für Johnson: Keine Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs

Endlich wieder richtig gute Nachrichten für den britischen Premierminister: Gegen Boris Johnson wird nicht wegen Amtsmissbrauchs in der Affäre um die US-Geschäftsfrau Jennifer Arcuri polizeilich ermittelt. Das hat die unabhängige Polizei-Aufsichtsbehörde IOPC am Donnerstag in London mitgeteilt.

Johnson wurde vorgeworfen, während seiner Zeit als Londoner Bürgermeister (2008 bis 2016) dem Ex-Model unrechtmäßig Fördergelder und die Teilnahme an Reisen ermöglicht zu haben. Sehr wohl schließt die Aufsichtsbehörde nicht aus, dass Johnson mit Arcuri eine intime Beziehung hatte.