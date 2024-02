Wenn der Golfstrom nicht mehr strömt, wird es in Wien eisig

AMOC Die Atlantic Meridional Overturning Circulation (Nordatlantische Umwälzzirkulation) ist die Wärmepumpe Europas. Das Meeres-Förderband transportiert große Mengen Wärme und Nährstoffe in den Nordatlantik, wo das Wasser absinkt und in der Tiefe zurück nach Süden fließt.

Wird der Kipppunkt erreicht, ist es zu spät

Für ihre Arbeit fütterten die Forscher der Universität Utrecht einen Supercomputer mit verschiedenen Daten und Modellen und ließen in sechs Monate lang rechnen. Das Ergebnis: Das Strömungssystem nähert sich tatsächlich seinem Kipppunkt; also jenem Punkt, an dem eine unumkehrbare Dynamik einsetzt. Damit bestätigt die niederländische Studie frühere Forschungen, die ein Erlahmen des Systems feststellten.

Die AMOC funktioniert wie eine gigantische Umwälzpumpe. Warmes Wasser aus der Karibik strömt nach Norden bzw. Nordosten, kühlt ab, sinkt dadurch ab und fließt in der Tiefe wieder zurück nach Süden. Pro Sekunde bewegt dieses System 20 Millionen Kubikmeter Wasser und transportiert dabei mehr als eine Million Gigawatt Wärmeenergie – das entspricht knapp dem Hundertfachen des Gesamtenergieverbrauchs der Menschheit.