Golan-Mission: Den Wirren in Syrien ausgeliefert

„Das Beobachten von Panzergefechten stand auf der Tagesordnung, ebenso das Dokumentieren von Artilleriegefechten“, so der Soldat, der seinen Namen nicht publiziert wissen will. Zum Teil hätten abgefeuerte Granaten die Unterkünfte und Posten der UNO-Truppe nur knapp verfehlt. Und mitunter hätten Kombattanten auch versucht, in die Positionen der UNO-Truppe einzudringen. Ebenso zum Alltag zählte, dass Rebellenverbände Verwundete vor den UNO-Posten abgelegt hätten, um dann mit vorgehaltener Waffe die Versorgung der verletzten Kameraden zu erzwingen. Das, so der Soldat, begleitet von der Drohung: „Sonst erschießen wir euch.“

In dem Gebiet war damals vor allem die Al-Nusra-Front aktiv, die sich zu dieser Zeit noch als Ableger von El Kaida in Syrien verstand. 2015 hat sich die Gruppe in Dschabhat Fath al-Sham umbenannt und von El Kaida losgesagt – sie verfolgt aber nach wie vor eine radikal islamistische, dschihadistische Agenda, die sich auch gegen gemäßigte Rebellen richtet. Dschabhat Fath al-Sham hat am Golan nach wie vor die Oberhand.

Vorstellen kann man sich das folgendermaßen: Städte, Dörfer und Siedlungen in der Pufferzone werden von den Extremisten kontrolliert. Dazwischen liegen zwei Basen der UNO, 44 permanent besetzte Posten und elf Beobachtungsposten . Patrouillen fährt die UNO in dem Gebiet schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Zu riskant.

Der syrischen Armee wiederum ist es nicht erlaubt, in das Gebiet vorzudringen. Und nachdem an der westlichen Grenze der schmalen Zone die israelische Armee mit allem, was Israels Armee aufzubieten hat, steht, wäre ein Vordringen der syrischen Armee auch äußerst riskant.