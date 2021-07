Global 2000 zeigt vor Glyphosat-Zulassung Monsanto an

Global 2000 hat am Mittwoch in Wien angekündigt, den US-Saatguthersteller Monsanto, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ( EFSA), das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung ( BfR) in Zusammenhang mit dem Pestizid Glyphosat anzuzeigen. Die NGO sieht schwere Mängel bei der Vorgehensweise, die zur Beurteilung des Mittels als "nicht krebserregend" führten.

Auch die Grünen prüfen, Rechtsmittel einzulegen. "Eines ist jetzt schon klar, im Sinne des Vorsorgeprinzips darf die Zulassung von Glyphosat nicht einfach um 15 Jahre verlängert werden", sagte Landwirtschaftssprecher Wolfgang Pirklhuber.