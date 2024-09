Geschlechterparität in den Parlamenten laut UN-Bericht erst 2063 erreicht

Die Gleichstellung von Frauen und Männern macht den Vereinten Nationen zufolge nur langsam Fortschritte. Das geht aus einem neu veröffentlichten Bericht der UNO-Frauenorganisation UN Women hervor. Demnach bleibt beim derzeitigen Tempo die Geschlechterparität in den Parlamenten ein ferner Traum, der möglicherweise erst im Jahr 2063 erreicht werden kann, hieß es am Montag (Ortszeit) in New York.