Europas Antwort auf den Selenskij-Trump-Eklat: Massive Aufrüstung

Seit US-Präsident Donald Trump und sein ukrainisches Pendant Wolodimir Selenskij am Freitag im Weißen Haus heftig aneinandergeraten sind und Trump sehr deutlich damit gedroht hat, die Ukraine im Krieg mit Russland fallen zu lassen, herrscht in Europa großes Entsetzen über diesen amerikanischen Schwenk in Richtung Russland.

Er habe auch mit Trump telefoniert, so Starmer, und hätte den Eindruck, dass „die Ukraine, Europa, Großbritannien und die USA sich zusammen in Richtung eines langfristigen Friedens bewegen“ könnten. Europa müsse bei einem Friedensabkommen die Hauptlast tragen, aber es brauche auch die Unterstützung der USA.

Starmer verkündete neben insgesamt 3,8 Mrd. Pfund (rd. 4,6 Mrd. Euro) an Krediten für die Ukraine ein Vorhaben: Großbritannien werde gemeinsam mit der Ukraine, Frankreich und weiteren Ländern einen Waffenruhe- bzw. Friedensplan ausarbeiten. Man habe sich zudem darauf geeinigt, dass Kiew bei allen Friedensgesprächen mit am Tisch sitzen müsse. Um langfristigen Frieden in der Ukraine zu garantieren solle zudem eine "Koalition der Willigen" gebildet werden.

Damit einhergehend ist die Unsicherheit über die Zukunft des transatlantischen Bündnisses gewachsen. Vor diesem Hintergrund trafen europäische Staats- und Regierungschefs sowie der kanadische Premier Justin Trudeau am Sonntag in London mit Selenskij, NATO-Chef Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammen.

Notgipfel am Donnerstag

Zur Frage, wie die gesamte EU beim Thema Ukraine und Sicherheit weitermachen wird, kommen die Staats- und Regierungschefs der Union am Donnerstag zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammen. Hier werden auch Politiker dabei sein, die Moskau gegenüber aufgeschlossener sind – vor allem Ungarns Viktor Orbán, der bereits mit Blockaden von Hilfsgeldern droht.

Passend zum Sonntag waren auch für Donnerstag Gespräche zum Thema Aufrüstung in der EU geplant, ist nun doch auch die Angst gewachsen, Trump könne auch Europa im Ernstfall militärisch alleine lassen.

Die Waffenbestände europäischer Streitkräfte wurden jahrzehntelang reduziert – und durch die Lieferungen an die Ukraine weiter geleert. Rund 500 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren braucht die EU, so die Experten-Schätzungen, um militärisch auf eigenen Beinen stehen zu können. Die zu finanzieren ist eine riesige Herausforderung in Zeiten knapper nationaler Budgets.

Gemeinsame Schulden?

Einige EU-Länder plädieren dafür, gemeinsame Schulden aufzunehmen – so ähnlich wie beim Corona-Wiederaufbau-Fonds. Auf Sparsamkeit bedachte Staaten sind für vorsichtigere Maßnahmen. Die einfachste: Die Mitgliedsstaaten bekommen von der Kommission die Erlaubnis, die Obergrenzen für Budgetdefizit und Staatsschulden für Rüstungsprojekte aufzuweichen. Die Abwicklung der Kredite für diese Projekte soll aber die Europäische Investitionsbank übernehmen. So könnten die Kredite besser abgesichert und niedriger verzinst werden.

Auch wird überlegt, rund 150 Mrd. Euro, die noch in den Töpfen des Corona-Fonds liegen, umzuwidmen. Doch damit dieses Geld nicht wie bisher vor allem in die US-Rüstungsindustrie fließt, sondern in Europa bleibt, sollen Waffen und Ausrüstung gemeinsam beschafft – und von europäischen Unternehmen produziert werden.