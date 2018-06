Gibt es jetzt eine Atempause für Merkel?

So gut sie Krisen, Ärger oder Verunsicherung hinter fast provokanter Besonnenheit verstecken mag, ihr Terminkalender legte offen, dass Angela Merkel akuten Handlungsbedarf sah. Binnen kürzester Zeit traf die deutsche Kanzlerin mehrere Regierungschefs, um im Streit über die Flüchtlingspolitik mit der CSU eine Lösung zu finden. Am Mittwoch gab sie dann im Bundestag ihre Parole für den EU-Gipfel vor: Migration ist die Schicksalsfrage für die EU. Dass dies auch zur Schicksalsfrage ihrer Kanzlerschaft erhoben wurde, wird ihr nicht entgangen sein.

Umso dringender brauchte sie ein Ergebnis aus Brüssel. Und das kam gestern kurz nach fünf Uhr früh via Eilmeldung an die Presse: Die EU verschärft ihren Flüchtlingskurs. Bis in den Morgen haben die 28 Staats- und Regierungschefs beraten und sich auf mehr Schutz für die EU-Außengrenzen verständigt, Asylzentren innerhalb- und außerhalb der EU, Verteilung von Flüchtlingen in verschiedene EU-Staaten auf freiwilliger Basis und Verbannung von NGO-Schiffen aus libyschen Gewässern. Wobei zur Umsetzung noch viele Fragen offen sind (siehe rechts). Nachzulesen sind die Beschlüsse auf dreieinhalb Seiten, die Merkel der CSU nun auf den Tisch legen kann.

Punkt 11 wird sich Innenminister Horst Seehofer ganz genau ansehen: Kein Asylsuchender soll sich das Land aussuchen können, in dem er Asyl beantragt, heißt es. Also, ein Vorschlag, ähnlich zu seiner Forderung, Flüchtlinge an der deutschen Grenze abzuweisen, wenn sie schon in einem Land per Fingerabdruck registriert worden sind. Die Kanzlerin lehnte dies ab. Sie ist zwar für Rückweisungen, aber erst nach Prüfung und im Einvernehmen mit anderen europäischen Ländern.