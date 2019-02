Geschichten mit Geschichte: Mythos Downing Street

Nach dem IRA-Attentat des Jahres 1991 wurde die schwarze Holztür mit der signifikanten Nr. 10 durch ein Stahl-Sicherheitstor ersetzt, doch das Portal ist mehr Kulisse als Tür: Auf einem Messingschild steht nicht der Name des jeweiligen Bewohners, sondern der Titel „First Lord of the Treasury“ (Schatzmeister), das ist die britische Premierministerin nämlich auch. Der Briefschlitz an der Tür ist ebenso eine Attrappe wie die Klingel. Und es gibt weder Türschnalle noch Schlüsselloch. Die Tür hinter der Theresa May wohnt, kann nur von innen geöffnet werden.

Nur Staatsgäste wissen, wie die Innenräume von Downing Street 10 aussehen. Einer von ihnen ist Sebastian Kurz, der bereits zweimal bei Theresa May zu Gast war. „Das Haus Downing Street 10 ist gediegen und klassisch eingerichtet, aber ohne aufdringlichen Pomp“, berichtet der Bundeskanzler dem KURIER. „Das Stiegenhaus mit den Porträts aller ehemaligen Premierminister ist zweifellos das Herzstück der Downing Street. Das spiegelt auch die politische Tradition von Großbritannien gut wider.“