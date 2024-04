Gerhard Schröder wird 80: Der Genosse, dem kaum einer gratuliert

Das Gerd-Universum

„Ich hab viele Ungerechtigkeiten aushalten müssen“, sagt er heute, es klingt ein wenig wehleidig. Selbstkritik? Die gibt es nicht im Gerd-Universium, in dem er nach wie vor die Welt bereist, immer mit Frau Kim So-yeon. Meistens laden ihn Wirtschaftstreibende ein, chinesische etwa, das ist auch in der Doku zu sehen. Er lebt vom Nimbus seiner einstigen Größe, und zahlen lässt er sich von Firmen, die schon lange als unantastbar gelten: Den Posten als Chef des Aktionärsausschusses der von der Gazprom dominierten Nord Stream AG hat er nach wie vor nicht zurückgelegt, Kritik hin oder her. „Ich bin kein Bereuer. Mea culpa ist nicht mein Satz“, sagt er dazu.

Ohnehin scheint Schröder ein anderes Politikverständnis zu haben, vielleicht eines, das in seiner Amtszeit opportun war. Damals saß er mit Putin in der Sauna, adoptierte mit seiner damaligen Frau Doris russische Waisenkinder; ein paar Wochen nach der Krim-Annexion ließ er sich von Putin in St. Petersburg zu seinem 70er feiern. Auch heute sieht er wenig Problematisches am Kremlchef: „Es gibt in Russland freie Wahlen, das kann man nicht bestreiten“, sagt er. Und eine Opposition? Naja, die gebe es nicht. Aber richtig verboten sei sie auch nicht.