EU oder Russland? Georgien-Proteste in kritischer Phase

Von Timo Buchhaus

Vor dem Parlament in Tiflis, Georgien. Wo vor kurzem noch Straßenschlachten zwischen Polizei und Demonstranten stattfanden, geht es jetzt ruhiger zu. Touristen spazieren die Prunkstraße Shota Rustaveli entlang, kaufen Souvenirs, vermitteln den Eindruck von Normalität. Wer will, kann aber jeden Abend etwas anderes beobachten. Dann mischen sich nach und nach Demonstranten – erkennbar an Flaggen, die sie wie Umhänge tragen – unter die Touristen.

Das erste Pappschild blitzt durch die Menge. Es zeigt Ministerpräsident Irakli Kobachidse und den pro-russischen Oligarchen Bidsina Iwanischwili. Die Menge wächst, bis die Polizei eine lange Reihe bildet, um die Demonstranten von der Straße zu trennen. Spätestens jetzt ist auch der letzte Urlauber verschwunden.

Ab da geht alles schnell. Wie auf ein stummes Kommando stürmen die Demonstranten auf die Straße und drücken die Polizisten zur Seite, die sich widerstandslos hinter das Parlament zurückziehen. Der Verkehr kommt zum Erliegen. Die Straßenverkäufer wechseln ihr Sortiment: von Souvenirs auf georgische Nationalflaggen.