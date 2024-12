Georgien: Der Traum von Europa geht in Gewalt unter. EU zögert mit Sanktionen

In Brüssel dagegen tut sich die neue EU-Außenministerin Kaja Kallas mit Sanktionen gegen Georgien deutlich schwerer. Die ehemalige estnische Premierministerin hatte diese schon vor Tagen öffentlich eingefordert. Beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel am Montag, bei dem Kallas erstmals in ihrer neuen Rolle dabei war, blieb man auch angesichts der Eskalation der Lage in Tiflis vorerst bei Worten.

Keine Wahl mehr nötig

Das also heißt lediglich Kritik an den Entwicklungen in Georgien, an der offensichtlichen Manipulation der Parlamentswahlen und an der Einsetzung des neuen Präsidenten Mikheil Kavelashvili. Mehr allerdings nicht. Kavelashvili wurde erstmals nicht in einer Präsidentschaftswahl, sondern von einem Gremium des Parlaments in Tiflis bestimmt. Da das aber von der Opposition derzeit boykottiert wird, kam der ehemalige Fußballstar, der als Russland-Freund und Gegner der EU gilt, fast ohne Gegenstimme durch. Die bisherige Präsidentin Salome Surabishwili, die Georgien auf einen politischen Weg nach Westen und in die EU führen will, weigert sich allerdings abzutreten. Für sie gehen Abend für Abend Tausende auf die Straßen. Die Sicherheitskräfte gehen mit wachsender Gewalt vor.

Kallas, deren Heimat Russland als Nachbar und damit als Bedrohung vor der Haustür hat, tritt für eine harte Linie gegen Moskau ein: Und das nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Georgien, wo die Regierung der Partei „Georgischer Traum“ seit Jahren einen zunehmend pro-russischen Kurs steuert: Neue Gesetze, die die Meinungsfreiheit beschneiden, härtere Kontrolle von Regierungskritikern und eine Abkehr vom Kurs auf eine zukünftige EU-Mitgliedschaft. Nachdem die EU wegen der Politik der Regierung die Beitrittsgespräche mit Georgien auf Eis gelegt hatte, konterte die Regierung in Tiflis kürzlich und stoppte diese Gespräche gleich einmal für mehrere Jahre.