Georgien: Umstrittenes NGO-Agenten-Gesetz wurde verabschiedet

Trotz wochenlanger Massenproteste hat das Parlament von Georgien am Dienstag das umstrittene Gesetz zur "ausländischen Einflussnahme" verabschiedet. Damit werden für aus dem Ausland finanzierte Nichtregierungsorganisationen die Rechenschaftspflichten verschärft.

In dritter und letzter Lesung stimmten die Abgeordneten in Tiflis am Dienstag für die Regelung, und zwar mit 84 Ja-Stimmen bei 30 Gegenstimmen, wie in einer Live-Übertragung des georgischen Fernsehens zu sehen war.