Ganz Italien will derzeit wissen: Wer ist die mysteriöse blonde Frau, die seit geraumer Zeit an der Seite von Kulturminister Gennaro Sangiuliano zu sehen ist – zumindest auf zahlreichen Selfies und Fotos von offiziellen Anlässen?

Laut der Onlineplattform Dagospia soll Boccia gar in die Vorbereitungen des G-7-Kulturgipfels vom 18. bis 21. September involviert gewesen sein, habe deshalb auch "sensible Daten" zugeschickt bekommen.

Der Kulturminister streitet Zusammenarbeit ab

Sangiuliano dementiert, mit Boccia zusammenzuarbeiten – aber nicht, sie zu kennen. Die italienische Tageszeitung La Stampa veröffentlichte einen offenen Brief des Ministers, in dem er schreibt: "Ich traf Dr. Boccia Mitte Mai während des Wahlkampfs für die Europawahlen und stellte fest, dass sie die gleichen Ansichten vertrat." Aufgrund von "Zweifel des Kabinetts" hätte er aber davon abgesehen, Boccia als Beraterin zu ernennen.

Und weiter: "In dieser Zeit hat Dr. Boccia nie an Verwaltungsverfahren teilgenommen. Ich denke, es ist wichtig zu betonen, dass nie ein einziger Euro des Ministeriums, nicht einmal für einen Kaffee, für Dr. Boccias Reisen und Aufenthalte verwendet wurde“, so Sangiuliani. Die Events, im Rahmen derer er sie getroffen habe, hätten "keinen institutionellen Charakter" gehabt. Auch dass Boccia in Besitz von sensiblen Daten bzw. Informationen sei, stimme nicht.

Auch Sangiulianos Sprecher Andrea Petrella betont: "Es gibt keine Ernennung. Ich bin durch die Fotos, die in den Onlinezeitungen aufgetaucht sind, auf diese Dame aufmerksam geworden." Laut Petrella sei Boccia wohl jemand, die eine Akkreditierung angefragt habe.