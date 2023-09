General Oligui wird als Übergangspräsident in Gabun vereidigt

Nach dem Militärputsch in Gabun wird am Montag der neue Machthaber General Brice Oligui Nguema vor dem Verfassungsgericht des Landes als Übergangspräsident vereidigt. Der 48-Jährige soll das kleine zentralafrikanische Land führen, nachdem das Militär den langjährigen Staatschef Ali Bongo Ondimba nach dessen fragwürdigem Wahlsieg abgesetzt hatte. Nguema kündigte bereits an, die nach dem Putsch aufgelösten staatlichen Institutionen demokratischer gestalten zu wollen.

Die Militärs hatten den Staatsstreich vom vergangenen Mittwoch mit einer "ernst zu nehmenden institutionellen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise" im Land begründet. General Oligui wirft dem entmachteten Bongo Korruption vor. Die Bongo-Familie hatte das ölreiche Land seit mehr als 55 Jahren regiert.