Gemeinsames EU-Patent ab 2014 senkt Kosten

Die Zahlen sprechen für sich: In China kostet es umgerechnet 600 Euro, ein Patent anmelden zu lassen; in den Vereinigten Staaten 2000 Euro. Ein europaweites Patent schlägt mit rund 35.000 Euro zu Buche. Ein klarer Wettbewerbsnachteil für europäische Entwickler, den die EU-Staaten seit Jahrzehnten durch ein gemeinsames Patent abschaffen wollen.

Ab 2014 soll es endlich so weit sein. Die für Wettbewerb zuständigen Minister einigten sich am Montag in Brüssel auf einen gemeinsamen Text; am Dienstag stimmt das Europaparlament in Straßburg ab. „Da erwarten wir aber keinen Widerstand“, sagt Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. „Dieses leidige Kapitel sollte also bald geschlossen werden.“