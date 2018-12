Gelbwesten: Weihnachtsfrieden oder Ende der Rebellion?

Teure Zugeständnisse

Entzündet hatten sich die Proteste Mitte November an Ökosteuerplänen und damit verbundenen Benzinpreiserhöhungen. Sie wuchsen sich aber schnell zu Massendemonstrationen gegen Macrons Wirtschaftspolitik aus. Dabei kam es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen, vor allem in Paris. Macron lenkte daraufhin ein. Unter anderem kippte er die Ökosteuer und erhöhte den Mindestlohn. Macrons Zugeständnisse reißen allerdings ein Milliardenloch in die Staatskasse. Frankreich dürfte deswegen wohl im nächsten Jahr über die EU-Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung hinausschießen.

Am Freitagabend segnete der Senat die letzten Teile des Sozialpakets ab, damit rechtzeitig zum Jahreswechsel alle Versprechungen in Kraft treten können. Denn vor erbosten Reaktionen der Gelbwesten hat das politische Establishment nach wie vor Respekt.

Anschluss ans politische System

Derweil gibt es erste Versuche, die Bewegung in die etablierte Politik zu holen. Aktivistin Ingrid Levavasseur aus der Normandie will etwa eine Gelbwesten-Liste für die Europawahlen aufstellen. Als gemäßigtere Vertreterin war sie bereits Gast in Fernsehdiskussionen. Nun könnte sie auch eine Verbindungsfrau für den Anschluss ans politische System sein.

Auch die Regierung will nun offiziell in den Dialog treten und bietet an, in ganz Frankreich "runde Tische" mit Politikern, Gelbwesten, Gewerkschaftern und Arbeitgebern zu organisieren. Damit würde die Bewegung aber auch ihren größten Trumpf aufgeben, nämlich schwer politisch fassbar zu sein.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob aus dem Weihnachtsfrieden eine längere Ruhephase wird, die ein paar neue politische Aufsteiger mit sich bringt, oder ob sich radikale Abspaltungen noch weiter mit Randalen bemerkbar machen.